Philip Morris подал иск к Украине в международный арбитраж из-за штрафа АМКУ

Компании Philip Morris International (PMI) подали иск о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины в связи с несправедливым, по их мнению, решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовать компанию по делу оптового дистрибутора «Тедис», сообщается в пресс-релизе PMI во вторник.
«Решение Комитета является явным нарушением прав инвестора. Мы считаем, что этот спор между инвестором и государством будет иметь крайне негативное влияние на инвестиционную привлекательность Украины, а также на репутацию страны в целом», — цитируется в релизе генеральный директор «Филипп Моррис Украина» Костас Салварас.
Согласно ему, иск подан 21 декабря в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) в связи с нарушенными, по мнению заявителей, двусторонних соглашений о взаимной защите инвестиций с США и Швейцарией.
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