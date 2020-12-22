Умер актер Клод Брассер

Французский актер Клод Брассер, сыгравший в более чем сотне фильмов, умер во вторник в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на агента актера Элизабет Таннер.

«Клод Брассер умер сегодня в мире и спокойствии в окружении близких. Он не стал жертвой COVID-19», — сообщила она. По словам агента, его похоронят на кладбище Пер-Лашез во французской столице рядом с отцом — другим актером Пьером Брассером.

Клод Пьер Эпинасс родился в 1936 году в Нейи-сюр-Сен под Парижем. Его творческая карьера началась на помостках Театра Парижа в 1955 году. Уже в 1956 году он снялся в своем первом фильме — «Встреча в Париже» режиссера Жоржа Лампена, где исполнил эпизодическую роль. С тех пор его послужной список насчитывает более трех десятков театральных пьес и более сотни фильмов.

Наиболее успешными для него стали картины «И слоны бывают неверны» (1976) и «Герой полиции» (1979), за которые он был удостоен наград французской кинопремии «Сезар». Также он являлся офицером ордена Почетного легиона и обладателем ордена «За заслуги».