Сегодня в Харькове прощаются с Кернесом

23 декабря в Харькове проходят похороны Геннадия Кернеса, который скончался после длительного лечения от осложнений коронавируса. В день прощания с мэром в городе объявлен траур, а в Оперном театре запланирована 4-х часовая панихида.
В 07:00 началось отпевание в Благовещенском соборе. Ритуальная церемония прощания с Геннадием Кернесом продлится с 09:00 до 13:00 в фойе Национального академического театра оперы и балета (ХНАТОБ). После гражданской панихиды колонна с гробом проследует по улице Сумской к месту захоронения. Погребение назначено ориентировочно на 13:30.
Городского голову похоронят на почетной аллее кладбища № 2 по ул. Пушкинской рядом с могилами известных харьковчан, ветеранов Второй мировой войны и бывшего главы ХОГА Евгения Кушнарева.
Харьковские местные телеканалы в прямом эфире покажут церемонию отпевания в Благовещенском соборе. Также похороны Кернеса будут транслировать на экранах в центре города.
В связи со смертью Геннадия Кернеса, 23 декабря в Харькове объявлен траур, отменены развлекательные мероприятия, концерты, спортивные соревнования.
Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов рассказал, что церемонию прощания с Геннадием Кернесом растянули на 4 часа с целью избежать большого скопления людей. Ожидается приезд многих мэров украинских городов, а также большое количество харьковчан. Все желающие смогут пройти на панихиду без пропусков.
Как сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов, Геннадию Кернесу будет присвоено звание Почетного гражданина. В честь умершего мэра в Харькове назовут станцию метро, а также проспект или улицу.
Кроме того, Терехов выступил с инициативой установить монумент в память о Кернесе в одной из локаций города.
Геннадий Кернес скончался ночью 17 декабря в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение последние несколько месяцев.
Находясь в Берлине, Геннадий Кернес победил на местных выборах в первом туре и был официально зарегистрирован на свою третью каденцию в должности мэра Харькова.
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