Пол Колизея реставрируют – там будут проводить концерты и спектакли

Правительство Италии решило реставрировать пол исторического Колизея в Риме, за 18,5 млн евро.
Об этом сообщает BBC.
Проект по реставрации должен начаться в следующем году, и завершится до 2023 года.
«Это будет большая технологическая интервенция, которая предложит посетителям возможность увидеть не только подземные помещения, но и оценить красоту, стоя в центре арены», — заявил министр культуры Италии Дарио Франчесчини.
В ведомстве планируют организовывать концерты и спектакли в Колизее после реставрации пола.
Колизей был построен около двух тысяч лет, и считался крупнейшим построенным амфитеатром в Римской империи. Тогда в Колизее организовывали бои гладиаторов и публичные мероприятия.
Сейчас Колизей считается одной из самых известных достопримечательностей Италии, которую в 2019 году посетили около 7,6 миллиона человек.
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