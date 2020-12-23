Пол Колизея реставрируют – там будут проводить концерты и спектакли

Правительство Италии решило реставрировать пол исторического Колизея в Риме, за 18,5 млн евро.

Об этом сообщает BBC.

Проект по реставрации должен начаться в следующем году, и завершится до 2023 года.

«Это будет большая технологическая интервенция, которая предложит посетителям возможность увидеть не только подземные помещения, но и оценить красоту, стоя в центре арены», — заявил министр культуры Италии Дарио Франчесчини.

В ведомстве планируют организовывать концерты и спектакли в Колизее после реставрации пола.

Колизей был построен около двух тысяч лет, и считался крупнейшим построенным амфитеатром в Римской империи. Тогда в Колизее организовывали бои гладиаторов и публичные мероприятия.

Сейчас Колизей считается одной из самых известных достопримечательностей Италии, которую в 2019 году посетили около 7,6 миллиона человек.