Санду вступила в должность президента Молдовы

Избранный президент Молдовы Майя Санду в четверг принесла присягу и вступила в должность главы государства.

Согласно местному законодательству, президент Молдовы вступает в должность с момента инаугурации. Церемония инаугурации состоялась во Дворце республики.

Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии «Действие и солидарность» Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.

Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития страны. Ранее Санду заявила, что свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента совершит в Киев.