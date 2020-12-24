Дело Татарова забрали у НАБУ

Дело замглавы Офиса президента Олега Татарова передали на расследование в Службу безопасности Украины. До этого дело вели детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники.

Данное решение было принято во исполнение вердикта Печерского районного суда Киева.

Напомним, именно НАБУ объявило Татарову о подозрении в возможной причастности к коррупции. Следствие утверждает, что он на должности в строительной компании «УкрБуд» якобы был причастен к предоставлению взятки за заключение судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.

Сегодня Высший антикоррупционный суд должен рассмотреть меру пресечения. Антикоррупционные органы просили арестовать его с возможностью выхода под залог на 10 млн гривен.

В деле фигурируют также застройщик Максим Микитась и судебный эксперт Константин Дубонос. Якобы через Татарова последнему передали паркоместо, за что тот внес недостоверные данные в экспертизу, занизив стоимость жилого комплекса на Печерске.