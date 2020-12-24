«Киевстар» одолжил у трех банков 4,1 млрд грн

Ведущий оператор мобильной связи «Киевстар», дочерняя компании VEON в Украине, подписала три двусторонних соглашения о беззалоговом кредитовании с Райффайзен банком Аваль (РБА), Альфа-Банком и ОТП Банком на общую сумму 4,1 млрд грн, иди около $145 млн.
Как указано в сообщении VEON в четверг, кредитный договор с РБА рассчитан на пять лет, а с Альфа-Банком и ОТП — на три года.
VEON также указал, что аналогичным образом, дочерняя компания VEON в Казахстане, «КаР-Тел», подписала двустороннее соглашение о беззалоговом займе с местным FortBank на сумму 10 млрд тенге (около $25 млн) сроком на три года.
«И „Киевстар“, и „КаР-Тел“ продолжат наблюдение за местными долговыми рынками на предмет дальнейших возможностей заимствования в соответствии со стратегией VEON по улучшению структуры капитала за счет долгосрочных заимствований в местной валюте», — подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось, «Киевстар» за девять месяцев этого года увеличил выручку на 11,4% — до 18,64 млрд грн, а EBITDA — на 17,6%, до 12,53 млрд грн.
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