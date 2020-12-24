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В НАБУ возмущены решением Офиса генпрокурора передать дело Татарова в СБУ

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В НАБУ возмущены решением Офиса генпрокурора передать дело Татарова в СБУ

Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению Татарова замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.

«23 декабря 2020 года заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины. Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42», — говорится в заявлении НАБУ, опубликованном на сайте.

Так, в НАБУ подчеркивают, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро.

«Закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования. Таким образом, Офис генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины», — говорится в заявлении.

В то же время в четверг, в 12:30, Высший антикоррупционный суд Украины должен был избирать Татарову меру пресечения.

«Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра», — говорится в сообщении.

В связи с этим, в НАБУ считают, что Офис генерального прокурора фактически осуществляет защиту Татарова, что полностью дискредитируют орган государственной власти.

«Всем этим Офис генпрокурора пренебрег ради защиты чиновника, подозреваемого в коррупции», — подытожили в Бюро.

Детективы НАБУ также подчеркивают, что имеют доказательства того, что заместитель руководителя Офиса президента, причастен к предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

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Как сообщалось, во вторник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

НАБУ, Олег Татаров
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