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Зеленский пока не готов говорить о плане «Б» по Донбассу

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Зеленский пока не готов говорить о плане «Б» по Донбассу

Президент Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация не спешит заканчивать войну на Донбассе, боевикам это невыгодно, но о плане «Б» говорить рано.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Фокус».

«Считаю, что никто не хочет заканчивать войну, кроме Украины. Нет, европейские партнеры тоже хотят. Только Россия не очень спешит, боевикам это невыгодно. Получается простая ситуация, из которой надо найти сложный выход», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не может просто так выйти из Минских договоренностей, потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО, однако добавил, что лично бы он вышел.

«Теперь, сидя в шпагате, надо что-то делать, становиться на ноги, иначе будешь продвигаться вперед очень медленно. Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами мы не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны. Для этого предложили режим тишины и его соблюдение с конкретной даты, не обращая внимания на провокации. Считаю, что первый шаг сделан», — сказал Глава государства.

Он отметил, что дальше — встречаются советники в «нормандском формате», готовят встречу лидеров.

Зеленский сообщил, что встреча советников должна была состояться в декабре, на ней планировалось обсудить конкретные шаги. Также он хочет, чтобы к этим шагам были привязаны конкретные даты.

«И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится», — заявил глава государства.

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Он добавил, что после того, как встреча пройдет, будем готовить план со всеми датами.

В то же время Зеленский подчеркнул, что это все план «А», а о плане «Б», по его словам, «рано говорить, поскольку это больная и тонкая дипломатия».

Как сообщалось, с 27 июля на Донбассе действует так называемый «режим тишины».

Донбасс, Владимир Зеленский
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