Россия разрешила сама себе не выплачивать ЮКОСу $57 млрд

Конституционный суд РФ опубликовал разъяснение своего постановления от 2012 года о применении международных договоров, которые подписаны, но не ратифицированы Россией. Внимание на документ обратила русская служба Би-би-си, которая отмечает, что фактически позиция КС означает разрешение не выплачивать $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа по решению Гаагского суда.

В 2012 году КС разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. Это решение распространялось на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован российской стороной, но временно использовался с 1994 года. На него опирались акционеры ЮКОСа и международный арбитраж, взыскавший с России $50 млрд по искам бывших акционеров (с учетом набежавших процентов сумма превысила $57 млрд).

Разъяснение КС было опубликовано по ходатайству российского правительства, которое ссылается на принцип разделения властей. Кабинет считает, что министры были не вправе делегировать международному арбитражу разрешение споров иностранных инвесторов, так как не уполномочены менять «компетенцию российских судов».

Конституционный суд заявил, что его решение от 2012 года не должно интерпретироваться как документ, который допускает передачу споров в международный суд. Судебная инстанция заявила, что правительство может подписывать международные договоры от имени России, но споры по ним должны рассматриваться в российских судах.

КС заявил, что временное применение договоров допустимо «не в полном объеме», то есть, как передает Би-би-си, по сути спустя 26 лет после подписания ДЭХ признал рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа неконституционным.

В 2003 году российские власти обвинили руководство ЮКОСа в уклонении от уплаты налогов. Два года спустя главу нефтяной компании Михаила Ходорковского и президента связанного с ним банка Menatep Платона Лебедева признали виновными по шести статьям УК и приговорили к девяти годам лишения свободы. В 2013 и 2014 годах Ходорковский и Лебедев освободились.

ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована. С 2005 года бывшие акционеры ЮКОСа, объединившиеся в холдинговую компанию Group Menatep Limited (GML), пытаются взыскать с России через суды компенсации. В 2014 году Арбитражный трибунал в Гааге обязал Москву выплатить акционерам $50 млрд, в 2016 году после апелляции России процесс был заморожен. Однако в феврале 2020-го он был восстановлен по решению апелляционного суда в Нидерландах.