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Мировой индекс оптимизма достиг максимума за последние три года

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Мировой индекс оптимизма достиг максимума за последние три года

Почти половина (43%) жителей планеты оптимистично настроена относительно приближающегося 2021 года, при этом не ожидает значительных изменений 26% людей, пессимистичны или затруднились ответить еще 24% и 7% соответственно. Такие данные следуют из результатов глобального исследования «Индекс счастья», проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International в 41 стране.

Мировой индекс оптимизма составил 19 процентных пункта, достигнув максимума за последние три года.

Самыми оптимистичными странами в этом году оказались Нигерия (69 п. п.), Индонезия (66 п. п.) и Азербайджан (65 п. п.). Великобритания, впервые за долгое время вышедшая из минусовой зоны год назад, продолжает показывать рост оптимистических настроений с 39 п. п. Среди лидеров по уровню оптимизма также США, Финляндия, Киргизия и Индия. На близком к общемировому уровне оказались Австрия, Германия, Мексика и Северная Македония.

Странами с наиболее пессимистично настроенными относительно наступающего года гражданами традиционно стали Италия (-43 п. п.) и Гонконг (-34 п. п.), в этом году к ним присоединилась Болгария (-29 п. п.). Пессимистичными настроениями отметились Польша (-32 п. п.) и Чехия (-19 п. п.). В минусовой зоне оказались также Таиланд, Сербия, Южная Корея, Турция и Россия с −13 п. п.

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Как отмечается в исследовании, поляризация в «индексе счастья» не имеет взаимосвязи с уровнем дохода на душу населения.

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International в рамках ежегодного глобального исследования «Конец года» задает респондентам во всем мире традиционный вопрос об их ожиданиях на наступающий год: каким он будет — лучше, хуже или как предыдущий. В ноябре-декабре на вопросы исследователей ответили более 38 тысяч человек в 41 стране, чье мнение можно экстраполировать на всех жителей Земли.

опрос, оптимизм
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