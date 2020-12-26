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В мире уже четыре страны, где выявили более 3 млн заразившихся коронавирусом

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В мире уже четыре страны, где выявили более 3 млн заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 3 млн, сообщили в субботу журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, Россия стала четвертой страной мира, где заразились уже более 3 млн человек, после США, Индии и Бразилии.

Количество случаев заражения в России за сутки возросло на 29 258, до 3 021 964. Это немногим более 2% населения страны. Для сравнения, в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии заразились около 5,7% жителей, в Бразилии — примерно 3,5%, в Индии — только 0,7%.

При этом распространение инфекции в России в последние месяцы ускорилось: число заразившихся в этой стране превысило 1 млн примерно за полгода (1 сентября), 2 млн — менее чем за три месяца (19 ноября), 3 млн — менее чем за полтора (26 декабря).

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В последние семь дней в России выявляли в среднем 19,7 случая заражения в сутки на каждые 100 000 человек. Неделю назад показатель составлял 18,8,

Штаб также заявил о 567 умерших из-за коронавируса за сутки. Общее количество зарегистрированных смертей из-за новой инфекции возросло до 54 226.

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