В США начались злоупотребления с распределением вакцины от COVID

В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет информацию о возможной мошеннической схеме получения вакцины от COVID-19 в обход правил и предоставления ее частным лицам. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата.

Как заявили в департаменте, сеть клиник Parcare, оказывающая медицинскую помощь в округе Оридж, могла обманным путем получить вакцину от коронавирусной инфекции и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата.

Кроме того, сотрудников Parcare подозревают в передаче препарата представителям общественности в нарушение действующего в штате плана вакцинации.

Как пишет газета Daily News, в сеть Parcare входят шесть клиник в Ориджине и Бруклине (самый населенный район города Нью-Йорк). Медучреждения обслуживают, в основном, представителей еврейской диаспоры.

Генеральный директор сети клиник Гэри Шлезингер открыто заявлял, что его учреждения получили 3,5 тыс. доз вакцины производства компании Moderna. Parcare обещал дать вакцину всем гражданам старше 60 лет, кто зарегистрируется на прививку через интернет, по принципу «кто первый». Издание утверждает, что такой подход нарушает план вакцинации, в соответствии с которым сначала вакцину получают работники здравоохранения.