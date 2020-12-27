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В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса

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В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса

В европейских странах начали прививать граждан от COVID-19. Прививки получат определенные местными правительствами жители в Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. Вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.

Единственной одобренной европейским регулятором вакциной от коронавирусной инфекции является совместная разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech — Comirnaty (BNT162b2).

Для первого этапа европейской прививочной кампании ее производят на заводах Pfizer в Бельгии. Прививочная кампания для жителей самой Бельгии стартует 28 декабря.

В Германии вчера 101-летняя Эдит Квойцалла из города Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт) стала первой жительницей, которой сделали прививку от коронавируса. Прививочная кампания в стране начнется с обитателей домов престарелых и работающего там персонала, затем ее получат желающие среди граждан, которым больше 80 лет. В приоритетном порядке вакцину также получат сотрудники социальных служб и медики, работающие в отделениях интенсивной терапии и в службах скорой помощи.

На следующих этапах вакцинацию распространят на тех, кому больше 70 и 60 лет, а также на тех людей, у кого есть хронические заболевания, повышающие риск тяжелого течения COVID-19, — заболевания почек или печени, рак или аутоиммунные заболевания. Постепенно провакцинируют медиков других категорий, сотрудников полиции, пожарных, преподавателей и тех, кто работает в розничной торговле.

Во Франции прививки от вакцины также начнут делать 27 декабря. По словам министра здравоохранения Оливье Вернана, французские власти в этот день сделают прививки от COVID-19 в нескольких домах престарелых в Париже и Бургундии, это буквально несколько десятков человек.

Жителей всей страны рассчитывают привить в три этапа. Первая фаза, когда будут прививать в основном пожилых граждан, продлится до февраля. За это время планируют вакцинировать около миллиона человек. Затем начнется второй этап, когда вакцинируют почти 14 млн человек, которые находятся в группе риска из-за работы, хронических заболеваний или возраста. Всех остальных желающих вакцинируют на третьем этапе, который, как ожидается, начнется весной, рассказывал премьер-министр Жан Кастекс, выступая перед парламентом страны.

Министерство здравоохранения Испании разделило население на 15 групп, каждая из которых будет допущена к вакцинации в порядке очереди. Первый этап (январь—март 2021 года) вакцинации охватит около 2,5 млн человек — жителей и персонал домов престарелых, медицинских работников и людей из групп риска. С апреля по июнь и с июля по сентябрь пройдут другие две фазы вакцинации, решение о том, какие группы в каком порядке будут получать вакцину, пока не принято.

Австрия начнет вакцинацию с прививок в домах престарелых Нижней Австрии и Вены. К концу года в страну поставят 10 тыс. доз препарата. На втором этапе (февраль—март 2021 года) вакцину получат медики и представители «системно значимых» профессий — полицейские, преподаватели, сотрудники пищевой промышленности, работники транспортных компаний и др. Затем вакцину будут ставить всем желающим. В общей сложности Австрия должна получить 24 млн доз вакцин различных производителей от Европейского союза.

Одна из самых массовых поставок вакцины Pfizer — 1,8 млн доз — ожидается в Италии, которая пострадала от COVID-19 одной из первых, а сейчас находится на восьмом месте в мире по числу заболевших. Препарат распределят между медперсоналом, социальными работниками, пожилыми гражданами и другими уязвимыми категориями граждан. Первую прививку поставят 27 декабря медсестре одной из римских больниц.

Вакцинация от COVID-19 в Бельгии начнется 28 декабря, первым, кто получит вакцину, станет 96-летний житель дома престарелых во Фландрии. После пожилых бельгийцев и сотрудников домов престарелых планируют провакцинировать медицинских работников. Люксембург также планирует начать вакцинацию 28 или 29 декабря, первыми препарат получат работающие с коронавирусными больными медики.

27 декабря начнется плановая вакцинация в Чехии и Болгарии. По словам премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша, 10 тыс. доз, которые получит страна до конца года, распределят между Богемией и Моравией. «Одна из коробок, в которой находится 4870 вакцин, отправится в Моравию, в Брно», — пояснил он.

В Болгарии первые дозы вакцины распределят между медиками трех городов — Софии, Пловдива и Бургаса, сообщил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев. По его словам, власти намерены распределить препарат среди 5 тыс. медиков. «Придут 10 тыс. доз, но мы провакцинируем 5 тыс. человек, потому что мы хотим, чтобы вторая доза также была зарезервирована для них», — пояснил он. Вторую партию в 52 тыс. доз в Болгарии ожидают в январе. По словам министра здравоохранения Костадина Ангелова, примерно 47% медиков Болгарии уже изъявили желание получить вакцину.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 декабря заявил, что в стране ожидают поставок вакцины Pfizer 26 декабря. По его словам, сразу 27 или 28 декабря в стране начнут ставить прививки сотрудникам больниц, работающим с коронавирусными больными.

В Нидерландах вакцинация начнется после Нового года — 8 января. Местный Минздрав пояснял, что не успел подготовить к кампании ИT-инфраструктуру, не разработал рекомендации и скрипты для персонала call-центров. Первыми на прививки пригласят тех, кто работает в домах престарелых, ухаживает за инвалидами и оказывает медицинскую помощь.

ЕС, вакцина
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