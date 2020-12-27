АЭС вырабатывают в Украине более половины всей электроэнергии

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, за 11 месяцев этого года украинские АЭС выработали 52% всей электроэнергии, что сопоставимо цифрам прошлых лет.

Об этом он сообщил в Фейсбук.

«Атомная энергетика и ее развитие были и остаются одним из приоритетов нашего правительства», — отметил он.

Также премьер напомнил, что в следующем году Украина впервые откажется от хранения отработанного ядерного топлива в России. По его словам, это сэкономит украинским налогоплательщикам сотни миллионов долларов и уменьшит нашу зависимость от страны-агрессора.