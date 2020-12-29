Украина заказала для армии у «Антонова» три самолета Ан-178

Министерство обороны Украины и Государственное предприятие «Антонов» подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Меморандум подписан при участии президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба главы государства.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

«Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть», — сказал Зеленский перед церемонией подписания документа, которая состоялась на ГП «Антонов».