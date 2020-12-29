В РФ выложили фото врачей, спящих на полу возле пациента с COVID-19

В Сети появилось фото медиков, уснувших в палате пациента с COVID-19. Снимок, сделанный в одной из больниц в Ленинградской области, опубликован «ВКонтакте».

На кадре видно, как трое врачей в защитных костюмах лежат на полу около кровати больного.

«Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина...», — написала автор публикации, старшая медсестра отделения.

Она пояснила, что в два часа ночи в рабочей группе медиков появилось сообщение об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных. Ради него на смену внепланово вышли несколько специалистов.

В комментариях пользователи выразили поддержку и благодарность врачам, а также пожелали им терпения.