Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире

Избранный вице-президент США Камала Харрис сделала прививку вакцины от коронавируса в прямом эфире и призвала всех американцев последовать ее примеру.
«Я теперь вакцинирована... Я хочу призвать всех сделать прививку. Это относительно безболезненно, это действительно быстро, это безопасно... Мой муж сделает это сегодня. Я жду, когда получу вторую часть вакцины. Речь буквально о спасении жизней. Я доверяю ученым», — сказала она после минутной процедуры.
По ее словам, она привилась препаратом компании Moderna.
Ранее вакцину получили избранный президент Джо Байден, действующий вице-президент Майк Пенс с супругой, ряд высокопоставленных лидеров конгресса.
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