Биткоин снова обновил рекорд

За две недели криптовалюта подорожала на $9 тыс., несколько раз обновив максимумы.

Курс биткоина впервые достиг отметки в $29 тыс., следует из данных крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

В моменте, ближе к полуночи по Киеву, биткоин стоил $29 000, позже цена откатилась до значения $28,8 тыс.

За последние две недели биткоин прибавил $9 тыс. Так, 16 декабря криптовалюта впервые подорожала до $20 тыс. после сообщений о том, что в нее инвестирует фонд Ruffer и компания MassMutual. Тогда годовой рост биткоина составлял уже 240%.

На следующий день стоимость выросла до $22 тыс. Курс биткоина продолжал расти и к 27 декабря превысил отметку в $26,7 тыс.