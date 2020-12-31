Лукашенко рассказал о своем желании на Новый год

Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о своем новогоднем желании, признался, что хотел бы когда-нибудь услышать от людей благодарность за сделанное для страны в период его нахождения у власти.

«Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало — большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Как отметил Лукашенко, сейчас кому-то это может казаться незначительным — «мол, что в этом такого: построили и построили». «Пройдет время — будем говорить детям и внукам: „Смотрите, мы это сделали“. То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придется прыгнуть», — добавил глава государства.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Беларуси и уменьшении числа их участников.