В Великобритании рекордные 55,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 55,9 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте правительственной информации.

Вот уже третьи сутки подряд в королевстве регистрируется больше 50 тыс. случаев заражения в день. Число отмеченных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 964 по сравнению с 981 летальным исходом 30 декабря, когда был отмечен крупнейший суточный прирост смертей с 24 апреля.