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У газопровода «Северный поток-2» возникли новые проблемы

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У газопровода «Северный поток-2» возникли новые проблемы

Норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL не сможет выдать газопроводу «Северный поток-2», который строит «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2, сертификат соответствия, необходимый для начала его работы, объявила сегодня DNV.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта», — говорится в заявлении компании, поступившем в СМИ.

«В соответствии с текущей ситуацией DNV GL не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода», — сообщила DNV GL.

Американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, в противном случае им грозят санкции.

DNV GL — партнер работающего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока-2». Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года. Процедуры проверки DNV направлены на то, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды.

Инспекция и сертификация газопровода обязательна на его финальном датском участке, строительство которого еще не началось. Российская трубоукладочная баржа «Фортуна» при поддержке других российских судов должна приступить к строительству датской секции с середины января 2021 года, сообщало в конце декабря Датское морское агентство. Протяженность участка составляет около 127 км, газопровод завершен более чем на 90%.

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Датское энергетическое агентство (DEA) ранее говорило, что участок в эксклюзивной экономической зоне Дании может сертифицировать любая «третья сторона», которая сможет выпустить законный сертификат соответствия.

Северный поток-2
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