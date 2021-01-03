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Эксперты составили список самых ожидаемых фильмов года

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Эксперты составили список самых ожидаемых фильмов года

Авторы из Variety — ведущего американского издания, посвященного событиям из мира кино и шоу-бизнеса, составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года.

В подборку включили картины, которые должны были выйти еще в 2020 году (например, «Дюна» и «Черная вдова»), но из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена на будущий год, а также совершенно новые релизы.

В начале марта на экраны выйдет анимационный фильм студии Disney «Рейя и последний дракон» о смелой девушке, которой предстоит спасти свое королевство.

Тогда же состоится релиз еще одной долгожданной картины — сиквела комедии «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом.

На первую половину марта также запланирована премьера криминальной драмы Алана Тейлора «Множественные святые Ньюарка». Картина станет приквелом одного из самых успешных и титулованных сериалов современности «Клан Сопрано».

Весной зрители увидят супергеройский фильм ужасов «Морибус» с Джаредом Лето, заключительный фильм Бондианы «Не время умирать», сиквел хоррора «Тихое место» с Эмили Блант, блокбастер Marvel «Черная вдова», научно-фантастический боевик «Годзилла против Конга», комедию «Стервелла», а также девятую часть остросюжетного боевика «Форсаж».

На лето запланирован выход таких кинокартин, как «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Охотники за привидениями: Наследники», «На высоте» — экранизация бродвейского мюзикла Лина-Мануэля Миранды, «Веном: Да будет Карнаж», «Миньоны: Грювитация», «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом, «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Космический джем 2», «Круиз по джунглям», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и «Кэндимен».

Осенью, если из-за пандемии вновь не закроют кинотеатры, зрители смогут посмотреть «Три тысячи лет ожидания», «Дюну» Дени Вильнева, «Последнюю дуэль» Ридли Скотта, блокбастер «Миссия невыполнима-7» с Томом Крузом, биографический фильм База Лурмана «Элвис».

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На зиму запланированы премьеры таких лент, как «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга, третьей части «Человека-паука» с Томом Холландом, научно-фантастического боевика «Матрица-4» с Киану Ривзом, драмы «Макбет» с Дензелом Вашингтоном, «Сырая низина» Пола Томаса Андерсона и художественного фильма Леоса Каракса «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях.

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