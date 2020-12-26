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Умер перешедший на сторону СССР сотрудник британской разведки Джордж Блейк

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Умер перешедший на сторону СССР сотрудник британской разведки Джордж Блейк

Легендарный советский разведчик Джордж Блейк умер на 99 году жизни. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе российской СВР.

Блейк был офицером британской разведки MI6, в 1950-х годах он перешел на сторону СССР и начал сотрудничать с КГБ.

Он начал работать на британскую разведку еще во время Второй мировой войны. После победы Блейка направили в Германию для сбора информации о советских войсках, размещенных там. Тогда же он начал изучать русский язык.

В конце 1940-х годов разведчика перебросили в Сеул с заданием собирать информацию о Дальнем Востоке, Сибири, Приморье, Манчжурии. После разделения Кореи Блейк оказался в плену в Северной Корее. Три года, проведённых в Северной Корее, превратили его в убеждённого коммуниста. Из лагеря Блейк передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем разведки СССР. Тогда он договорился о сотрудничестве и передал советским спецслужбам информацию о разведке Великобритании.

Позже Блейк вернулся в Лондон и продолжил работу на MI6, в том числе в должности замначальника отдела технических операций, где занимались иностранной прослушкой. На основе сведений, полученных от Блейка, советская разведка осуществляла успешные операции.

В 1961 году Блейка раскрыл сотрудник польской разведки. Разведчика допросили, а дело его передали в суд. В итоге его приговорили к 42 годам тюрьмы.

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Блейк провел несколько лет в заключении, после чего организовал свой побег через знакомых. Он бежал в 1965 году, после чего перебрался через Ла-Манш и через Берлин добрался до Москвы, где жил с тех пор.

Ему было присвоено звание полковника внешней разведки. Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, орденом «За личное мужество», орденом Дружбы, медалями, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

В 2012 году Джорджа Блейка поздравил с 90-летием президент РФ Владимир Путин.

КГБ, разведчики, MI6, Джордж Блейк
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