В Беларуси запустили платную электронную почту

В Беларуси заработала национальная почтовая электронная система, которая позволяет отправлять заказные и обычные письма в электронной форме. При этом услуга является платной. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи страны.

В министерстве отметили, что система позволяет совершать почтовые отправления с компьютера или мобильного телефона и гарантирует безопасность и конфиденциальность переписки.

В пересчете на украинскую валюту стоимость отправки обычного письма составит 4 гривны, заказного — 16 гривен. Кроме того, отдельно плату в 4 гривны возьмут за уведомление о получении письма адресатом.

Чтобы воспользоваться новой системой, необходимо пройти авторизацию с помощью электронной цифровой подписи. К письму можно прикрепить не более трех файлов объемом до 10 Мб, а само текстовое сообщение не должно превышать 30 страниц. Отправлять можно документы, фотографии.

Минсвязи сообщает, что получателю отправления мгновенно придет уведомление о письме, а отправителю — о получении письма адресатом. При этом, если получатель не зарегистрирован в сервисе «Белпочты», то письмо распечатают и принесут ему по домашнему адресу.