В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

В Украине во вторник, 5 января, началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Регистрация продлится до 19 января включительно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).
Для регистрации нужно:
Желающие могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Пробное внешнее независимое оценивание можно составить из одного из следующих предметов:
Тестирование состоятся 10 апреля 2021.
В 2021 году каждый участник/каждая участница пробного тестирования сможет загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из этого списка и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов. Итак, в 2021 году можно будет как ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, так и проверить уровень своих знаний из всех предметов из списка.
Результаты пробного ВНО 2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будет обнародован на их информационных страницах 16 апреля.
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