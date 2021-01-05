В Украине введут электронный кабинет пациента

Министерство здравоохранения Украины анонсировало внедрение электронного кабинета пациента.
Соответствующие планы озвучил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«Прежде всего, мы хотим внедрить электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом „Дия“, что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту», — объяснил Степанов.
Также это позволит предоставлять декларации с врачом онлайн, предоставлять доступ к собственным данным.
«В кабинете пациента собрана вся информация относительно вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны», — отметил он.
Также он заявил, что Минздрав хочет избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.
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