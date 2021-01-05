Войти
Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента
позиция
Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента
Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов
резонанс
Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

опрос
RSS

Свежий рейтинг партий: «Слуги» пока на первом месте

1131
Свежий рейтинг партий: «Слуги» пока на первом месте

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале января 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре партии. Эти политсилы и сейчас представлены в парламенте.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовую поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы проголосовать 17,4%, партию «Европейская солидарность» — 14,5%, партию «Батькивщина» — 10,9%.

Имеют высокие шансы попасть в Раду партии «Украинская стратегия Гройсмана» (5,7%) и «Радикальная партия» (5,6%).

Кроме того, отдали бы свои голоса за партию «За майбутне» — 3,7%, за партию «Свобода» — 3,2%, за партию «УДАР Виталия Кличко» — 3,1%, за партию Шария — 2,9%, за партии «Голос» и «Сила и честь» — по 2,8%, за партию «Наш край» — 2,2%.

Читайте также: Ученые повысили для Киева годовую норму температуры воздуха

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 2-4 января 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

опрос
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 января 2021
Понедельник, 4 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016