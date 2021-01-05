Свежий рейтинг партий: «Слуги» пока на первом месте

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале января 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре партии. Эти политсилы и сейчас представлены в парламенте.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовую поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы проголосовать 17,4%, партию «Европейская солидарность» — 14,5%, партию «Батькивщина» — 10,9%.

Имеют высокие шансы попасть в Раду партии «Украинская стратегия Гройсмана» (5,7%) и «Радикальная партия» (5,6%).

Кроме того, отдали бы свои голоса за партию «За майбутне» — 3,7%, за партию «Свобода» — 3,2%, за партию «УДАР Виталия Кличко» — 3,1%, за партию Шария — 2,9%, за партии «Голос» и «Сила и честь» — по 2,8%, за партию «Наш край» — 2,2%.

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 2-4 января 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.