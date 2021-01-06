Республиканцы проигрывают важные выборы в Сенат в Джорджии

Демократ Рафаэль Уорнок победил республиканку Келли Леффлер во втором туре выборов в Сенат в американском штате Джорджия. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC.
Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки примерно 98% бюллетеней, Уорнок получает 50,5% голосов, Леффлер — 49,5%. По оценкам NBC, у республиканки уже нет шансов на победу.
Исход голосования в Джорджии определит, смогут ли республиканцы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США или уступят его демократам минимум на два года.
Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (в котором 100 мест), по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов. Если победу по итогам второго тура выборов в Джорджии одержат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса законодатели разделятся поровну. Контроль над Сенатом позволит республиканцам блокировать законодательные инициативы и назначения демократа Джозефа Байдена.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016