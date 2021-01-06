Республиканцы проигрывают важные выборы в Сенат в Джорджии

Демократ Рафаэль Уорнок победил республиканку Келли Леффлер во втором туре выборов в Сенат в американском штате Джорджия. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки примерно 98% бюллетеней, Уорнок получает 50,5% голосов, Леффлер — 49,5%. По оценкам NBC, у республиканки уже нет шансов на победу.

Исход голосования в Джорджии определит, смогут ли республиканцы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США или уступят его демократам минимум на два года.

Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (в котором 100 мест), по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов. Если победу по итогам второго тура выборов в Джорджии одержат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса законодатели разделятся поровну. Контроль над Сенатом позволит республиканцам блокировать законодательные инициативы и назначения демократа Джозефа Байдена.