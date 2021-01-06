Трамп призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах

Президент США Дональд Трамп открыто призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах, чтобы пересмотреть итоги выборов, которые должны быть утверждены в среду в конгрессе.

«Штаты хотят исправить итоги своего голосования... Все, что Майку Пенсу надо сделать, это отправить их обратно в штаты, и мы победим. Сделай это, Майк, пришло время для невероятной смелости», — написал он в Twitter.

Последние дни он настаивает на праве вице-президента поступить таким образом, несмотря на то, что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас, который ранее отклонил иск с требованием признать, что вице-президент Майк Пенс имеет право решать, какие голоса выборщиков учитывать при их формальном подсчете.

Накануне издание New York Times сообщило, что Пенс в разговоре с Трампом пытался объяснить тому, что не имеет подобных полномочий, однако президент категорически отверг это. Сам Пенс не комментировал ситуацию.

Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в среду утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах президента победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа, который поражение не признает.