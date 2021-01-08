Трамп пообещал не допустить неуважения к своим избирателям

Проигравший на выборах президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения в отношении поддержавших его на выборах 75 миллионов «американский патриотов», заверил, что их голоса будут услышаны.

«75 миллионов великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за „Америка прежде всего“, „Сделаем Америку снова великой“ сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!», — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Это второе сообщение Трампа после того, как Twitter заблокировал, а потом разблокировал его аккаунт в среду после захвата сторонниками Трампа здания конгресса.

Несмотря на беспорядки и срыв работы конгресса на несколько часов, обе палаты в соответствии с конституцией утвердили в ночь на четверг победу на прошедших выборах бывшего вице-президента Джо Байдена. В видео-послании в четверг Трамп заявил, что обеспечит передачу власти новой администрации.