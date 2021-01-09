В ФРГ уже сделали более полумиллиона прививок от коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в субботу, что вакцину от коронавируса получили уже более 500 тысяч жителей Германии.

«Это работает все лучше и лучше», — отметил Шпан в ходе конференции, которая транслировалась на правительственном сайте ФРГ.

Кампания по вакцинации стартовала в Германии 27 декабря. Согласно национальному плану, принятому ранее в Минздраве ФРГ, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в «зоне риска» на предмет заражения.