СМИ сообщили о договоренностях между Трампом и Пенсом

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс встретились в понедельник вечером в Белом доме. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя администрации США.

По данным источника, Трамп и Пенс договорились продолжать работать в интересах страны на протяжении оставшегося срока. «Они подтвердили, что те, кто нарушил закон и штурмовал Капитолий на прошлой неделе, не представляют движение „Америка превыше всего“, поддержанное 75 млн американцев», — приводит телеканал слова представителя администрации.

NBC также отметил, что президент и вице-президент не общались с 6 декабря, когда протестующие ворвались в здание Конгресса США.

В минувшую среду сторонники нынешнего главы американской администрации Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили республиканца Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.