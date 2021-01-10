Apple после ультиматума удалила из App Store соцсеть Parler

Американская корпорация Apple удалила из App Store социальную сеть Parler, которой продолжали пользоваться сторонники действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на заявление Apple.

«Мы всегда поддерживали разнообразие взглядов, представленных в App Store, но на наших платформах нет места угрозам насилия и незаконным действиям. Parler не предприняла адекватных мер в ответ на распространение угроз общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что работа приложения будет приостановлена до тех пор, пока вышеуказанные проблемы не будут разрешены.

Накануне Apple уведомила разработчиков сервиса, что удалит программу в том случае, если в течение 24 часов не будет введена надежная система модерации соцсети. Помимо этого, Parler удалила из магазина Play Store компания Google. Решение было принято «в связи с продолжающейся и чрезвычайной угрозой общественной безопасности». Как отмечали в Google, приложения, распространяющиеся через систему Play Store, должны отфильтровывать особо опасный контент.

Социальная сеть Parler была основана в 2018 году Джоном Матце и Джаредом Томсоном. Штаб-квартира находится в штате Невада (США). Данная сеть позиционирует себя как альтернативу микроблогу Twitter.

Главной особенностью этой платформы является ее популярность среди людей, выступающих против политики модерации, а также среди сторонников Трампа. На платформе этого сервиса фактически отсутствует модерация сообщений. К настоящему времени соцсеть насчитывает более 10 млн пользователей (около 4 млн активных).

9 января руководство Twitter заблокировало личный аккаунт Дональда Трампа. Компания объяснила это тем, что его посты, сделанные спустя несколько дней после нападения его сторонников на Капитолий, которое произошло в день утверждения итогов голосов выборщиков, нарушают запрет на одобрение насилия. Впоследствии Трамп заявил, что его команда может создать собственную интернет-платформу.

После этого социальные сети и сервисы стали блокировать аккаунты и групповые чаты сторонников Трампа, а также его советников и штаба. Сын главы государства Дональд Трамп-младший после действий соцсетей написал в Twitter, что «мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются».