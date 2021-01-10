На большей части Пакистана восстановили электроснабжение после блэкаута

Специалисты восстановили электроснабжение на большей части Пакистана, где в субботу вечером произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Пакистанской телевизионной государственной корпорации.
По ее данным, отключение было вызвано технической неисправностью, вызванной падением мощности. Представитель пакистанской энергокомпании сообщил, что для расследования причин отключения электричества был создан специальный комитет.
9 января вечером пакистанские СМИ сообщили, что населенные пункты на всей территории Пакистана остались без электричества в результате сбоя в работе энергосетей. Проблемы с электричеством наблюдались в столице стране Исламабаде, а также в крупных городах Карачи, Пешаваре и Лахоре.
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