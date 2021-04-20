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Apple вернет в App Store популярную у сторонников Трампа соцсеть

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Apple вернет в App Store популярную у сторонников Трампа соцсеть

Компания Apple решила вернуть в онлайн-магазин App Store приложение социальной сети Parler, популярной среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо ИТ-гиганта, адресованное сенатору-республиканцу от штата Юта Майку Ли и конгрессмену-республиканцу от штата Колорадо Кену Баку.

Законодатели ранее направляли в Apple запрос с требованием разъяснить, почему соцсеть не доступна в App Store. В ответном письме компания написала, что в Parler публиковались сообщения, которые «поощряли насилие, порочили различные этнические группы, расы и религии, прославляли нацизм и призывали к насилию».

В Apple отметили, что с момента удаления соцсети из App Store компания вела «обстоятельные переговоры» с ее руководством, пытаясь привести приложение «в соответствие с руководящими принципами» и восстановить его в онлайн-магазине. В итоге команда Parler согласилась ужесточить модерацию контента. Обновление Parler было согласовано с Apple 14 апреля. В самой компании Parler утверждают, что в AppStore приложение вернется уже на следующей неделе. В сообщении соцсети, на которое ссылается Bloomberg, говорится, что компания предоставила общественности и конгрессу информацию, подтверждающую, что она всегда выступала против подстрекательства к насилию и была «несправедливо выбрана козлом отпущения за события 6 января» — штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

В заявлении Apple говорится, что компания требует от приложений фильтровать «нежелательные материалы», предоставлять пользователям возможность жаловаться на оскорбительный контент, давать возможность блокировать пользователей, чей контент их оскорбляет и указывать контактную информацию, чтобы пользователи могли связаться с разработчиками. Какие конкретно изменения будут внедрены в систему модерации контента в Parler в Apple не указали. В самой соцсети заявляют, что «внедрили несколько новых мер защиты, чтобы обнаруживать сообщения, которые не подпадают под защиту первой поправки к Конституции», защищающей свободу слова.

Однако «общая политика» Parler в отношении контента не будет изменена, и по-прежнему будет предполагать возможность делиться информацией без цензуры, заявили в Parler. Bloomberg интерпретирует это как планы сделать модерацию в приложении разной для приложения в AppStore и в магазине приложений Google: версия приложения Parler для iPhone будет скрывать сообщения, которые остаются доступными в веб-версии соцсети и версии для Android.

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В магазине приложений Google приложение Parler сейчас также недоступно. На сайте соцсети пользователям предлагается скачивать установочные файлы напрямую с сайта Parler (в отличие от Apple, Google дает пользователям возможность установки сторонних приложений). В Google, пишет Bloomberg, также уже заявили, что готовы вернуть соцсеть в магазин приложений, если она изменит политику модерации, но когда это произойдет — пока неизвестно.

Apple, Parler
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