Платная вакцинация от COVID-19 в Украине начнется не ранее второго полугодия

Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал возможность вакцинации отдельных категорий граждан платно. Пока Министерство здравоохранения рассчитывает, что вакцинация будет бесплатной для всех украинцев.
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.
Заместитель главы Минздрава не исключает, что со временем будет возможным вакцинироваться вне очереди на платной основе.
«Мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцам 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги», — сказал главный санврач и уточнил, что это можно будет сделать не раньше, чем во втором полугодии 2021 года.
По его словам, сейчас все объемы выкуплены государством.
«Мы еще пока этот вопрос (платной вакцинации, — ред.) даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет — исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам», — добавил Ляшко.
Напомним, что первые поставки вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале. Договор заключен с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.
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