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На западе Украины люди массово перекрывают дороги из-за новых тарифов

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На западе Украины люди массово перекрывают дороги из-за новых тарифов

В Черновицкой области люди, возмущенные поднятием тарифов на коммунальные услуги, перекрыли сразу две трассы национального значения — возле Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.

«Около 30 человек перекрыли трассу национального значения в селе Оршовцы, что на границе Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Люди недовольны повышением тарифов на коммунальные услуги. По той же причине перекрыли другую трассу национального значения в селе Атаки, что на границе Черновицкой и Хмельницкой областей », - сообщили в патрульной полиции.

По словам полицейских, протестующие не пропускают ни один вид транспорта. На дорогах образовались большие пробки.

На месте пикетов работают сотрудники полиции, которые следят за соблюдением порядка и по возможности отводят транспорт по объездным путям.

Также в Ивано-Франковске возле здания Ивано-Франковскгаза более полусотни человек требовали снижения тарифов на газ.

Об этом сообщила участница акции протеста Наталья Билан для ТРК «Общественное-Карпаты».

«Мы собрались требовать у газконторы снижения тарифов. Летом я оплачивала 2,95. Почему в три с половиной раза в зимний период повысили тарифы? Пусть нам объяснят, это наш ли украинский газ, и с чем связано повышение. Мы должны выразить протест поставщикам услуг, властям, которые должны это контролировать и согласовывать с жителями», — сказала Билан.

Она утверждает, что поставщики услуг с людьми не общаются, а просто присылают платежки уже с высокими тарифами.

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По сообщению издания «Галицькі Гроші», против повышения коммунальных тарифов в Прикарпатье на протест также вышли жители Долины, которые перекрыли въезд в город. Отмечается, что так же перекрыли дорогу и в селе Голинь, возле Калуша.

Как сообщал Укринформ, с 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.

тарифы, протесты, Черновицкая область, Ивано-Франковская область
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