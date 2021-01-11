На западе Украины люди массово перекрывают дороги из-за новых тарифов

В Черновицкой области люди, возмущенные поднятием тарифов на коммунальные услуги, перекрыли сразу две трассы национального значения — возле Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.
«Около 30 человек перекрыли трассу национального значения в селе Оршовцы, что на границе Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Люди недовольны повышением тарифов на коммунальные услуги. По той же причине перекрыли другую трассу национального значения в селе Атаки, что на границе Черновицкой и Хмельницкой областей », - сообщили в патрульной полиции.
По словам полицейских, протестующие не пропускают ни один вид транспорта. На дорогах образовались большие пробки.
На месте пикетов работают сотрудники полиции, которые следят за соблюдением порядка и по возможности отводят транспорт по объездным путям.
Также в Ивано-Франковске возле здания Ивано-Франковскгаза более полусотни человек требовали снижения тарифов на газ.
Об этом сообщила участница акции протеста Наталья Билан для ТРК «Общественное-Карпаты».
«Мы собрались требовать у газконторы снижения тарифов. Летом я оплачивала 2,95. Почему в три с половиной раза в зимний период повысили тарифы? Пусть нам объяснят, это наш ли украинский газ, и с чем связано повышение. Мы должны выразить протест поставщикам услуг, властям, которые должны это контролировать и согласовывать с жителями», — сказала Билан.
Она утверждает, что поставщики услуг с людьми не общаются, а просто присылают платежки уже с высокими тарифами.
По сообщению издания «Галицькі Гроші», против повышения коммунальных тарифов в Прикарпатье на протест также вышли жители Долины, которые перекрыли въезд в город. Отмечается, что так же перекрыли дорогу и в селе Голинь, возле Калуша.
Как сообщал Укринформ, с 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.
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