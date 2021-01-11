В декабре потребительские цены выросли на 0,9%

В декабре 2020 года потребительские цены в Украине увеличились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Потребительские цены в декабре 2020 года против ноября 2020 года увеличились на 0,9%; против декабря 2019 года они выросли на 5,0%. В общем в 2020 году цены на потребительском рынке выросли на 2,7% по сравнению с 2019 годом.

Базовая инфляция в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года составила 0,3%, за год в целом — 4,2%.

Среди потребительских товаров и услуг в декабре 2020 года по сравнению с декабря 2019 года больше всего подорожали природный газ (на 56,3%), сахар (на 47,7%) и яйца (на 30,0%).

Максимально подешевели с декабря 2019 года по декабрь 2020 овощи (на 12,1%), топливо и масла (на 10,5%) и обувь (на 7,5%).