Власти Нью-Йорка планируют привить за январь миллион горожан

Власти Нью-Йорка намерены организовать вакцинацию миллиона жителей города в течение января. Об этом сообщил в понедельник в ходе регулярного брифинга мэр города Билл де Блазио. Трансляцию брифинга вел нью-йоркский телеканал NY1.
«Мы уверены в том, что нам удастся добиться поставленной цели — провести в течение января вакцинацию одного миллиона человек», — отметил он, подчеркнув при этом, что первоочередное внимание будет уделено вакцинации людей пожилого возраста и работников городских служб.
«На прошлой неделе мы провели вакцинацию 101 799 человек, — сообщил Билл де Блазио. — На этой неделе мы проведем вакцинацию 175 тыс. человек». «Меня беспокоит лишь то, смогут ли федеральные власти обеспечить поставку достаточного количества вакцины», — добавил он.
С понедельника в Нью-Йорке осуществляется вакцинация лиц в возрасте старше 75 лет, учителей, сотрудников городских дежурных служб, сотрудников ведомств, обеспечивающих безопасность, а также работников транспорта. По прогнозам городских властей, большинство жителей города с населением 8,3 млн человек должны получить вакцину к середине года.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано 22,4 млн случаев заражения коронавирусом, 374,4 тыс. человек умерли, в том числе 39,6 тыс. в штате Нью-Йорк.
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