Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол

Украину на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.
«В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко», — сообщается на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Facebook в ночь на вторник.
Напомним, что инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
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