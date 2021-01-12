Мосийчук лично голосовал «за» подорожание газа с 1,82 грн до 7,19 грн, - эксперт

Экс-нардеп Игорь Мосийчук пытается возглавить антитарифные протесты, акцентируя внимание на непомерной цене газа. В то же время сам Мосийчук и вся Радикальная партия голосовали «За» закон, который повысил цену газа в 4 раза. Об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог Олег Постернак.

Постернак объясняет, что нардепы фактически забрали у населения дешевый украинский газ, позволив Нафтогазу продавать украинцам газ украинской добычи по мировым ценам.

Если 31 марта 2015 цена газа была 1,82 грн, то уже после этого голосования с 1 апреля 2015 года — цена газа составляла 7,19 грн — рассказал эксперт.

Сам Игорь Мосийчук с 2019 года в Украине не появлялся — «живет в благополучной Европе. И пытается „прорваться“ к власти, возглавив борьбу с тарифами, к которым сам приложил руку» — пишет Постернак.

Речь идет о Законе Украины «О рынке природного газа» ч.2 ст.12 2 «Поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем». Ссылка на голосование.