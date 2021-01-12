Войти
Шмыгаль заявил о планах снизить бытовые цены на газ
позиция
Шмыгаль заявил о планах снизить бытовые цены на газ
Зеленский поручил правительству подробно рассказать о локдауне
официально
Зеленский поручил правительству подробно рассказать о локдауне

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Мосийчук лично голосовал «за» подорожание газа с 1,82 грн до 7,19 грн, - эксперт

524
Мосийчук лично голосовал «за» подорожание газа с 1,82 грн до 7,19 грн, - эксперт

Экс-нардеп Игорь Мосийчук пытается возглавить антитарифные протесты, акцентируя внимание на непомерной цене газа. В то же время сам Мосийчук и вся Радикальная партия голосовали «За» закон, который повысил цену газа в 4 раза. Об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог Олег Постернак.

Постернак объясняет, что нардепы фактически забрали у населения дешевый украинский газ, позволив Нафтогазу продавать украинцам газ украинской добычи по мировым ценам.

Если 31 марта 2015 цена газа была 1,82 грн, то уже после этого голосования с 1 апреля 2015 года — цена газа составляла 7,19 грн — рассказал эксперт.

Сам Игорь Мосийчук с 2019 года в Украине не появлялся — «живет в благополучной Европе. И пытается „прорваться“ к власти, возглавив борьбу с тарифами, к которым сам приложил руку» — пишет Постернак.

Читайте также: Илон Маск на русском назвал Сергея Королева великолепным

Речь идет о Законе Украины «О рынке природного газа» ч.2 ст.12 2 «Поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем». Ссылка на голосование.

Игорь Мосийчук, цена на газ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 12 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016