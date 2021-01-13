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YouTube заморозил канал Трампа

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YouTube заморозил канал Трампа

Видеосервис YouTube приостановил работу канала действующего президента США Дональда Трампа как минимум на неделю, сообщили в компании, передает телеканал CNN.

Представитель YouTube сообщил, что недавно опубликованное видео на канале президента «спровоцировало насилие» и было удалено. Какое именно видео послужило причиной заморозки канала, в YouTube не уточнили, однако отметили, что после недельной блокировки пересмотрят свое решение.

YouTube оставался единственной крупной платформой, которая не заблокировала учетную запись Трампа. Аккаунты президента уже заморозили Facebook и Instagram, а Twitter из-за риска «подстрекательства к насилию» навсегда заблокировал страницу Трампа.

Теперь канал Трампа в YouTube не сможет в течение недели загружать новые видео или вести прямые трансляции. Кроме того, под оставшимися видео отключат комментарии.

Помимо аккаунтов самого Трампа под волну блокировок на ряде платформ попали учетные записи его сторонников. В Twitter заблокировали штаб Трампа, который после блокировки страницы президента выложил измененное изображение логотипа соцсети — красную птичку с серпом и молотом, а в мессенджере Discord забанили сервер The Donald, на котором общались сторонники главы государства.

Почти полной блокировке подверглась соцсеть Parler. Из-за отсутствия модерации Apple и Google удалили ее из своих магазинов приложений, а Amazon отключил от своего облачного хостинга. В Google сообщили, что нашли в соцсети около 100 примеров постов, «поощряющих и разжигающих насилие».

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Выборы президента США прошли 3 ноября. Их выиграл соперник Трампа демократ Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего президента. 6 января утвердить результаты голосования коллегии выборщиков должен был конгресс США, однако сторонники Трампа сорвали заседание. Они устроили потасовки с полицейскими, прорвали оцепление и штурмовали Капитолий. В ходе столкновений между демонстрантами и силовиками погибли пять человек.

После беспорядков в Вашингтоне соцсети начали блокировать аккаунты Трампа. В Twitter, в частности, полагают, что посты президента, который отказался признать поражение и неоднократно заявлял о незаконности выборов, могут спровоцировать насилие, в том числе в день инаугурации Байдена — 20 января.

YouTube, Дональд Трамп
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