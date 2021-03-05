Руководство YouTube пообещало разблокировать канал Трампа

Гендиректор YouTube Сюзан Войчицки заявила, что бывшему президенту США Дональду Трампу вернут его канал, когда снизится угроза насилия. Страницы политика были заблокированы в нескольких соцсетях после штурма Капитолия 6 января 2021 года.
"Мы отменим приостановку работы канала Дональда Трампа, когда установим, что риск насилия снизился",— цитирует Войчицки издание Politico.
6 января в Вашингтоне протестующие ворвались в Капитолий. Они были не согласны с итогами выборов президента, на которых победил Джо Байден. На этом фоне аккаунты Дональда Трампа заблокировало сразу несколько соцсетей — YouTube, Facebook, Twitter и др. В мире это решение оценили по-разному: были как сторонники блокировки, так и противники, которые сочли это цензурой.
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