Кыргызстан сохранит за русским языком статус официального

Русский язык в Кыргызстане будет и в дальнейшем иметь статус официального. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24», показанном в среду, сообщил Садыр Жапаров, победивший на выборах президента страны.
«Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус», — сообщил он.
Как подчеркнул Жапаров, после распада Советского Союза Киргизия и Россия «стали союзниками, близкими партнерами», отношения между двумя странами — «как у братьев», поэтому «высокие дипломатические отношения с Россией будут продолжены». Жапаров отметил, что «все кыргызстанцы знают, что без России будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия — главный союзник и партнер».
10 января в Кыргызстане состоялись досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране, — президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. По информации ЦИК, после обработки данных более чем с 98% участков Садыр Жапаров набрал свыше 79% голосов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было получить более половины голосов. За переход к президентской форме правления высказались свыше 80% граждан.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016