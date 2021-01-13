Кыргызстан сохранит за русским языком статус официального

Русский язык в Кыргызстане будет и в дальнейшем иметь статус официального. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24», показанном в среду, сообщил Садыр Жапаров, победивший на выборах президента страны.

«Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус», — сообщил он.

Как подчеркнул Жапаров, после распада Советского Союза Киргизия и Россия «стали союзниками, близкими партнерами», отношения между двумя странами — «как у братьев», поэтому «высокие дипломатические отношения с Россией будут продолжены». Жапаров отметил, что «все кыргызстанцы знают, что без России будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия — главный союзник и партнер».

10 января в Кыргызстане состоялись досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране, — президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. По информации ЦИК, после обработки данных более чем с 98% участков Садыр Жапаров набрал свыше 79% голосов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было получить более половины голосов. За переход к президентской форме правления высказались свыше 80% граждан.