Активы Дмитрия Фирташа оказались в залоге у российской структуры

Российская некоммерческая организация «Фонд промышленных активов» держит в залоге активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд руб., следует из последней доступной отчетности фонда за 2019 год.

Об этом сообщает российское агентство РБК.

Фонд промышленных активов получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Фирташа. Они включают акции кипрских компаний Alandero Investments (владеет 100% «Морского специализированного порта Ника-Тера» на Черном море), Ostchem Distribution, Ostchem Enterprises, Ostchem Holding Limited, Ostchem International, Ostchem Investments, Ostchem Resources, Ostchem Ventures, PLG UA Limited, Spodola Ventures, украинских предприятий «Северодонецкое объединение «Азот», «Украгро НПК», ПАО «Азот», «Ровноазот», «Стирол», швейцарской NF Trading AG (трейдер минеральных удобрений), эстонской Nitrofert AS.

Преимущественно эти активы, заложенные в Фонде промышленных активов, относятся к бизнесу Ostchem по производству, дистрибуции и транспортировке азотных удобрений. Комбинат «Стирол» расположен на территории непризнанной Донецкой народной республики и не работает с 2014 года.

Помимо акций компаний, в залоге у Фонда промышленных активов числится природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem. Его расчетная стоимость составляет почти 98 млрд руб., говорится в отчетности фонда. До начала 2014 года химические комбинаты Фирташа ежемесячно импортировали газ из России, однако к 2015 году у Ostchem практически не осталось собственного газа в хранилищах.

Фонд промышленных активов был учрежден госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа и сейчас независим от ВЭБ.РФ. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе в Донбассе. Кредит на 548 млрд руб. для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ, следовало из отчетности госкорпорации. На тот момент этот заем составлял почти 29% общего кредитного портфеля ВЭБа. Под кредит были выданы госгарантии на такую же сумму.

Переданные в фонд активы (права требования к заемщикам) никогда не раскрывались, однако «Ведомости» в 2017 году писали, что речь идет, в частности, о долгах акционеров холдинга «Индустриальный союз Донбасса». РБК сообщал в 2018 году, что в Фонде промышленных активов, помимо «Индустриального союза Донбасса», заложены акции кузбасского производителя угля «Сибуглемет» и чешского завода Vitkovice steel. Отчетность фонда за 2019 год, с которой ознакомился РБК, содержит только информацию о заложенных активах Фирташа.

Дмитрий Фирташ заработал свое состояние на посредничестве в поставках российского газа на Украину до 2014 года. В марте 2014 года он был задержан в Австрии по запросу США, которые обвинили его в коррупционных преступлениях за пределами Украины. Через несколько дней он был отпущен под залог и с тех пор проживает в Австрии, оспаривая американский запрос об экстрадиции.

В России компании Фирташа кредитовал Газпромбанк. В 2013 году Ostchem выкупил у «Газпрома» 5 млрд куб. м газа для закачки в украинские подземные хранилища. Но приобрести такой объем газа холдинг Фирташа смог только за счет кредита Газпромбанка, и в октябре 2013 года кипрская Ostchem Holding подписала кредитный договор с банком на $1,35 млрд. Предприятия Ostchem передали банку в залог 5,7 млрд куб. м собственного газа.

В 2014 году политическая ситуация в Украине резко поменялась, в результате чего Фирташ был исключен из схем поставок газа. Газ, переданный в залог Газпромбанку, его компании израсходовали на собственные нужды. В декабре 2014 года Газпромбанк потребовал от Ostchem срочно погасить остаток кредита на $842,5 млн, пригрозив взыскать заложенный газ. В январе 2015 года стороны объявили об урегулировании спорного вопроса, отказавшись раскрывать детали финансовых договоренностей.

В 2016 году не только ВЭБ, но и Газпромбанк продал Фонду промышленных активов права требования по украинским кредитам. Для этого, как и ВЭБ, Газпромбанк дал фонду кредит, что следует, в частности, из приказа Федерального казначейства от мая 2017 года об «утверждении порядка осуществления контроля за целевым использованием кредитов», предоставленных ВЭБом и Газпромбанком Фонду промышленных активов (самого приказа в открытом доступе нет, но в материалах Казначейства есть отсылки к его наименованию).

Газпромбанк предоставил фонду кредит на сумму 211,6 млрд руб. с погашением в конце 2026 года, раскрыто в отчетности фонда. По данным Счетной палаты, в 2016 году правительство России предоставило госгарантии по кредитам ВЭБа и Газпромбанка Фонду промышленных активов на общую сумму 862,8 млрд руб.

В законе о бюджете 2018–2020 годов правительство РФ дало себе право согласиться в 2018 году на продление на срок до 30 лет периода возврата кредита ВЭБу, однако, судя по отчетности Фонда промышленных активов, власти не воспользовались этим правом. Срок погашения кредита ВЭБа наступает в июне 2021 года, кредита Газпромбанка — в декабре 2026 года, говорится в документе. Проценты, начисленные по кредиту Газпромбанка в 2020 году, подлежат уплате 30 декабря 2020 года, и «существует вероятность непогашения процентов в срок 30.12.2020 вследствие неудовлетворительных показателей платежеспособности организации», предупреждает фонд. Это связано с тем, что в 2019 году кредиты, правами требования по которым владеет фонд, практически не обслуживались. В связи с этим официальный аудитор фонда высказал «мнение с оговоркой» о том, что имеются сомнения в способности фонда продолжать непрерывную деятельность.

Если Ostchem Фирташа не обслуживает долг, Фонд промышленных активов в теории сможет обратиться в соответствующие суды с ходатайством о взыскании залога, в качестве которого выступают ценные бумаги кипрских и украинских компаний, а также газ. В суде Кипра теоретически изъять обремененные активы можно. Но на практике это может оказаться проблематичным, поскольку в целом правоприменительная и судебная практика на Кипре исходит из принципов защиты инвестора. Обеспечительные меры в виде арестов имущества кипрский суд налагает исправно (о чем свидетельствует, например, решение двухлетней давности, когда некоторые активы того же Фирташа были арестованы по иску ВТБ), однако не факт, что суд согласится с такой мерой, как обращение взыскания на залог.

В Украине предусмотрен как судебный, так и внесудебный порядок обращения взыскания, так что теоретически, если такой порядок предусмотрен кредитным договором, это возможно и без обращения в суд со стороны кредитора.