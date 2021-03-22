Форумы формата «Украина 30» не будут проводить три недели из-за локдауна в Киеве

Организаторы еженедельного Всеукраинского форума «Украина 30» берут трехнедельный перерыв из-за усиления карантина в Киеве.
«Всеукраинский форум „Украина 30“ берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия», — говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.
Как сообщалось, форум «Украина 30», цель которого — проведение общественного диалога, был запущен в феврале 2021 года. Планировалось, что он будет проходить еженедельно вплоть до 24 августа — 30-й годовщины провозглашения независимости Украины.
В первую неделю на форуме обсуждалась пандемия коронавируса в Украине, а также вызовы, которые она принесла стране.
Позже темами для обсуждений становились также реформа судебной системы, жилищно-коммунальная сфера, инвестиции, нацбезопасность, дезинформация и т.д.
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