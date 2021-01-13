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Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть

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Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть

Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК «Нафтогаз Украины» и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании после долгого обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

«Сегодня на совещании под руководством президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID-19, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене более 10 грн, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль уже поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубический метр.

«Сегодня ситуация с карантином, с пандемией COVID-19 усложняет возможность украинцев получать дополнительные доходы, и компенсировать растущие цены на биржах на газ. В этой связи ... предлагается внедрить в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений, или окончания отопительного сезона. Предлагаемая цена — 6,99 грн за куб. м», — сказал он в ходе заседания Кабинета министров в среду.

Денис Шмыгаль
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