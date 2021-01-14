В Украине за сутки почти 8000 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 7 925 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровело — 10 192 человека, умерло 162 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 января 2021 года. В частности, заболели 233 ребенка и 345 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 229 человек; летальных случаев — 162; выздоровело — 10 192 человека», — написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.

Днем ранее, 13 января министр проинформировал о 6 409 новых случаях, 12 января, зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания Covid-19, 11 января было 4 288 новых случаев, 10 января сообщалось о 5 011 случаях коронавирусной болезни, 9 января зафиксировано 4 846 случаев Covid-19, 8 января выявлено 5 676 новых инфицированных коронавирусом, 7 января сообщалось о 8 997 случаях инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 138 764 человека 20 376 человек — умерли от Covid-19, выздоровели — 837 063 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.