В Украине за сутки почти 8000 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 7 925 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровело — 10 192 человека, умерло 162 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 января 2021 года. В частности, заболели 233 ребенка и 345 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 229 человек; летальных случаев — 162; выздоровело — 10 192 человека», — написал Степанов на своей странице в Facebook в четверг утром.
Днем ранее, 13 января министр проинформировал о 6 409 новых случаях, 12 января, зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания Covid-19, 11 января было 4 288 новых случаев, 10 января сообщалось о 5 011 случаях коронавирусной болезни, 9 января зафиксировано 4 846 случаев Covid-19, 8 января выявлено 5 676 новых инфицированных коронавирусом, 7 января сообщалось о 8 997 случаях инфицирования COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 138 764 человека 20 376 человек — умерли от Covid-19, выздоровели — 837 063 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016