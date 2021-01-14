В Минюсте назвали победой начало рассмотрения в ЕСПЧ дела Украины против РФ

Министр юстиции Денис Малюська расценил переход к рассмотрению Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) по существу дела Украины против РФ по оккупации полуострова Крым, как промежуточную победу в серии дел Украины против России в этом суде.
«Победа! Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в ЕСПЧ! Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России (по Крыму) и перешел к рассмотрению дела по существу», — написал Малюська в Facebook в четверг.
По его словам, в деле есть несколько важных аспектов: юридический, коммуникационный и в противодействии гибридной агрессии РФ.
«Юридический: мы шаг за шагом доказываем судебными решениями факты агрессии и преступного поведения Российской Федерации на территории нашего государства. Решения судов — это не политические заявления. Рано или поздно такие решения будут иметь юридические последствия для топ-чиновников страны-агрессора. Коммуникационный: и мы, и Совет Европы даем мощный месседж: Крым остается в наших приоритетах, мы все помним и будем настигать всех причастных», — написал министр.
Он также отметил, что решение ЕСПЧ является мощным юридическим ударом по мифологии, которую использует РФ в гибридной войне. «В противодействии гибридной войне Россия поддерживает миф о «мирном» и «правомерном» «присоединении» Крыма. Миф, конечно, в первую очередь для их внутреннего пользования. Но они пытаются продвигать его и на международной арене... Крым — это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не «референдума» и «мирного волеизъявления», — подчеркнул Малюська.
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